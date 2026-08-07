블랙핑크/ 사진=텐아시아 DB

그룹 블랙핑크 멤버 4인이 데뷔 10주년 기념 행사에 모두 참석한다.YG엔터테인먼트는 7일 텐아시아에 "레이블 확인 결과 최종 4인 멤버 모두 참석하는 것으로 확인됐다"고 밝혔다. 일부 멤버의 불참 가능성이 잇따라 거론됐지만, 최종적으로 완전체 참석이 확정됐다.앞서 YG엔터테인먼트는 지난 6일 블랙핑크의 데뷔 10주년을 맞아 팬들과 함께하는 행사를 예고했다. YG엔터테인먼트는 "블링크(팬덤명) 여러분과 함께 쌓아온 10년의 시간을 기념하고자 특별한 만남을 준비했다"고 알렸다.블랙핑크는 오는 8일 오후 서울 모처에서 '데뷔 10주년 기념 밋 앤 그릿'을 진행한다. 블랙핑크 멤버십 가입자 가운데 추첨을 통해 선정된 40명이 참여한다. 당시 YG엔터테인먼트는 "본 이벤트는 블랙핑크 일부 멤버(스케줄상 가능한 멤버)만 참여 예정"이라고 공지했다.'일부 멤버'라는 표현을 두고 온라인에서는 멤버들의 참석 여부를 둘러싼 여러 추측이 나왔다. 일각에서는 리사가 해외 일정으로 인해 행사에 불참할 가능성이 있다는 관측이 제기됐다. 여기에 최근 로제가 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 포착됐다는 소식까지 전해지면서 로제 역시 행사에 참석하지 않는 것 아니냐는 이야기가 확산했다.로제 소속사 더블랙레이블은 7일 공식 입장을 내고 불참설에 선을 그었다. 더블랙레이블은 "아티스트는 팬 여러분과 뜻깊은 순간을 함께하기 위해 오래전부터 해당 일정을 우선순위로 두고 팬 여러분과 함께할 시간을 위해 모든 일정을 사전 확보 및 확정해 왔다"고 밝혔다. 이후 YG엔터테인먼트가 로제와 리사를 포함한 멤버 4인 모두 참석한다고 최종 확인하면서 멤버들의 불참 가능성을 둘러싼 추측도 일단락됐다.블랙핑크는 2016년 8월 8일 데뷔해 '휘파람', '뚜두뚜두', 'How You Like That', '뛰어' 등 히트곡을 냈다. 블랙핑크는 오는 8일 데뷔 10주년을 맞는다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr