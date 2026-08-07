구성환이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

구성환이 '나 혼자 산다'에 출연한다. / 사진제공=MBC

건물주' 구성환이 김신영, 이선민을 리모델링한 옥상으로 초대한다.7일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 덩어리즈 구성환, 김신영, 이선민의 몸보신 코스가 공개된다.구성환은 베란다에서 애피타이저를 선보인 뒤 메인 메뉴를 위해 김신영과 이선민을 옥상으로 이끈다. 집 안에 있던 장비를 모두 꺼내 옥상을 가득 채운 구성환은 쉴 새 없이 계단을 오르내리며 준비에 나선다. 예상보다 큰 규모의 세팅에 김신영은 "다음 메뉴가 도대체 뭐길래?"라며 놀라워한다.이어 구성환은 '덩어리즈'를 위해 준비한 거대한 한우 덩어리를 공개한다. 현장에서 직접 고기를 손질한 뒤 숯불에 구우며 본격적인 몸보신 코스를 시작한다. 식사가 이어지는 가운데 구성환은 '덩어리즈' 발대식(?)을 열고 김신영과 이선민에게 앞으로의 바람과 계획을 전한다.또 김신영과 이선민은 자신들을 위해 요리를 준비한 구성환에게 직접 구운 소고기를 먹여주며 고마움을 전한다. 김신영은 구성환과 이선민을 보며 "아빠와 오빠 같아!"라고 말한 뒤, 직접 불판 앞에 앉아 고기를 굽기 시작한다. 세 사람의 한층 가까워진 분위기 속 어떤 이야기가 오갈지 궁금증을 더한다.구성환은 김신영의 '쫄면 예찬'에서 착안한 새로운 쫄면 요리도 선보인다. 이를 맛본 김신영은 "밥도둑이네!"라며 만족감을 표현한다. 이어 구성환은 "너희들 취향대로 골랐어"라며 김신영과 이선민에게 선물 상자를 건네고, 상자를 확인한 두 사람은 "난리 났네"라며 놀라워한다. 구성환이 준비한 선물의 정체에 관심이 쏠린다.'나 혼자 산다'는 이날 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr