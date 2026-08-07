사진제공=팬 엔터테인먼트

가수 준희(JUNHEE)가 다양한 형태의 사랑을 그리는 새 앨범을 내고 활동을 시작한다.준희는 7일 정오 새 미니앨범 'LOVE METHOD'를 발매한다.'LOVE METHOD'는 준희가 생각하는 사랑의 다양한 형태를 다룬 음반이다. 연인 간의 감정뿐만 아니라 인간관계의 시작과 끝에서 겪은 경험을 노래로 풀어냈다.이번 앨범에는 '5 STARS', 'LA LA LA LUNE', 'Forever young' 등 트리플 타이틀곡을 포함해 총 9곡이 담겼다.첫 번째 타이틀곡 '5 STARS'는 평범한 일상도 연인과 함께라면 의미가 커진다는 내용을 담은 노래다.음악 방송 활동을 병행할 'LA LA LA LUNE'은 연인이 떠난 뒤 소중함을 깨닫는 과정을 다뤘다. 후회와 그리움을 달과 안개에 비유했다.마지막 트랙이자 또 다른 타이틀곡 'Forever young'은 과거와 현재의 자신이 서로를 다독이는 구조로 제작됐다.수록곡 피처링진도 눈길을 끈다. 'GET OUT'에는 에이스 멤버 WOW가 참여했고, 'OMW'에는 준희와 연습생 생활을 함께한 배우 김민재가 피처링으로 이름을 올렸다.이 외에도 'Lemonade', 'Wonder why', 팬송인 'Medicine', 이별의 감정을 다룬 'At least, I tried' 등이 수록됐다.준희는 최근 캐나다 투어를 마쳤으며 미국과 유럽 등에서 공연을 이어왔다. 지난해에는 첫 솔로 미니앨범과 선공개 싱글 'Supernova (00:00)'로 해외 차트에 이름을 올린 바 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr