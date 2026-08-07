배우 조여정이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 제작발표회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

배우 조여정이 혹독한 자기관리 방식을 공개했다. / 사진='피디씨 by PDC' 유튜브 영상 캡처

배우 조여정이 철저한 자기관리로 인한 고충을 털어놨다.지난 6일 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'에는 '불륜은 문제도 아니라는 이들의 진짜 문제는?! (feat. '지금 불륜' 팀)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연한 김혜수, 조여정, 김재철, 김지훈이 함께 식사를 하며 이야기를 나누는 모습이 담겼다.조여정은 다이어트에 대한 고민을 털어놨다. 그는 "케이크, 짜장면, 피자 같은 나쁜 음식을 좋아하는 편이다. 그래서 어쩔 수 없이 운동을 해야 한다"고 밝혔다. 이를 들은 김혜수는 "그런 걸 먹고 나면 스스로한테 '벌 줘야겠다'고 표현하더라"며 안타까워했다.이에 조여정은 "현장에 가면 간식차 같은 게 많이 온다. 그런 걸 먹으면 제가 어떻게 될지 아니까 부들부들 떨면서 먹는다"고 웃었다. 그는 "당일에 촬영이 끝나고 아무리 피곤해도 버피테스트를 100개, 200개라도 하는 거다. 그래도 부족하면 다음 날 오전에 수영을 하고 촬영장에 향했다"고 덧붙였다.조여정은 자신에게 엄격한 이유에 대해서도 밝혔다. 그는 "남들한테는 관대한데 나한테는 되게 못됐다"며 "내가 정한 걸 못 지키면 직무유기 같다. 그래서 고행길을 자처한다"고 털어놨다.한편 조여정의 신체 프로필은 키 163cm, 몸무게 45kg으로 알려졌다. 평소 철저한 자기관리로 유명한 그는 지난해 방송인 김숙의 유튜브 채널에 출연해 "라면은 1년에 한 번 먹는다"고 밝히기도 했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr