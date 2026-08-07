그룹 레드벨벳 멤버 조이가 마른 몸매와 화려한 외모로 시선을 끌었다.
조이는 지난 6일 자신의 인스타그램에 "엠카🩵🪽"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진들 속에는 조이가 음악 방송 대기실에서 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 실트 홀터넥 상의를 착용한 그는 미세하게 초콜릿 복근이 보여 눈길을 끌었다. 또 긴 허리가 부각되는 의상을 입었다가 과거 지적을 받은 바 있는 그는 시스루 하의를 레이어드해 단점을 커버하기도 했다.
한편 조이는 가수 크러쉬와 2021년부터 공식적인 연인 관계를 유지하고 있다. 크러쉬는 최근 조이의 여동생 결혼식에서 축가를 불러주면서 애정 전선에 이상이 없음을 인증했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
조이는 지난 6일 자신의 인스타그램에 "엠카🩵🪽"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진들 속에는 조이가 음악 방송 대기실에서 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 실트 홀터넥 상의를 착용한 그는 미세하게 초콜릿 복근이 보여 눈길을 끌었다. 또 긴 허리가 부각되는 의상을 입었다가 과거 지적을 받은 바 있는 그는 시스루 하의를 레이어드해 단점을 커버하기도 했다.
한편 조이는 가수 크러쉬와 2021년부터 공식적인 연인 관계를 유지하고 있다. 크러쉬는 최근 조이의 여동생 결혼식에서 축가를 불러주면서 애정 전선에 이상이 없음을 인증했다.
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