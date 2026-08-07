조이가 포즈를 취하고 있다. / 사진=조이 SNS

사진=조이 SNS

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그룹 레드벨벳 멤버 조이가 마른 몸매와 화려한 외모로 시선을 끌었다.조이는 지난 6일 자신의 인스타그램에 "엠카🩵🪽"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 조이가 음악 방송 대기실에서 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 실트 홀터넥 상의를 착용한 그는 미세하게 초콜릿 복근이 보여 눈길을 끌었다.또 긴 허리가 부각되는 의상을 입었다가 과거 지적을 받은 바 있는 그는 시스루 하의를 레이어드해 단점을 커버하기도 했다.한편 조이는 가수 크러쉬와 2021년부터 공식적인 연인 관계를 유지하고 있다. 크러쉬는 최근 조이의 여동생 결혼식에서 축가를 불러주면서 애정 전선에 이상이 없음을 인증했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr