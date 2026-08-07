가수 슈퍼주니어 김희철이 K-뷰티 스킨케어 브랜드 믹순(mixsoon)의 글로벌 앰버서더로 발탁됐다.김희철은 평소 개인 SNS와 다양한 콘텐츠를 통해 믹순 제품을 꾸준히 사용하는 모습을 공개해왔다. 실제 사용 경험을 바탕으로 제품을 소개하며 브랜드에 대한 애정을 보여온 만큼 이번 앰버서더 발탁에도 관심이 쏠린다.김희철과 믹순의 인연은 지난해 11월 영국 런던에서 열린 믹순과 Skin Cupid 팝업 행사로 이어졌다. 당시 김희철은 행사에 직접 참석해 현지 소비자들과 소통하며 브랜드 홍보에 힘을 보탰다.이 같은 협업을 계기로 김희철은 믹순의 글로벌 앰버서더로 활동하게 됐다. 앞으로 글로벌 캠페인을 비롯해 디지털 콘텐츠, 온·오프라인 프로모션 등 다양한 프로젝트에 참여할 예정이다.믹순 관계자는 "김희철은 평소 믹순 제품을 꾸준히 사용하며 브랜드에 대한 애정을 보여준 것은 물론, 지난해 오프라인 팝업 행사에도 함께하며 브랜드와 의미 있는 인연을 이어왔다"며 "이번 글로벌 앰버서더 발탁을 계기로 소비자들과의 접점을 더욱 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.한편 믹순은 최근 이재명 대통령의 중남미 순방 경제사절단에 참여하는 등 해외 시장 공략에 나서고 있다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr