그룹 에스파 고척돔 포스터./ 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 에스파(aespa)가 서울 고척스카이돔에서 네 번째 월드투어의 막을 올린다.에스파는 7~8일 서울 고척스카이돔에서 '2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : COMPLaeXITY'(2026-27 에스파 라이브 투어 – 싱크 : 컴플랙시티)를 개최한다. 이번 공연은 에스파의 첫 고척스카이돔 단독 콘서트이자 새 월드투어의 출발점이다.공연은 정규 2집 'LEMONADE'(레모네이드) 이후 새롭게 전개되는 세계관을 바탕으로 구성됐다. 'CRACK(균열)'을 핵심 키워드로 총 5개 섹션이 이어지며, 각 섹션마다 다른 콘셉트와 무대 연출을 선보인다. 공연 곳곳에는 세계관과 연결되는 요소도 담겼다.현장을 찾지 못하는 팬들을 위한 온라인·극장 상영도 마련됐다. 7일 공연은 한국을 포함한 전 세계 11개 지역 146개 극장에서 라이브 뷰잉으로 상영되며, 8일 공연은 비욘드 라이브와 위버스 등을 통해 온라인 생중계된다.서울 공연을 마친 에스파는 북미와 남미, 유럽 등 총 25개 지역을 도는 월드투어를 이어갈 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr