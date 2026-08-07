그룹 NCT 127의 정규 7집 'BLINGY' 티저 이미지. / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT 127이 정규 7집 타이틀곡 'Blingy'(블링이)의 콘셉트와 신곡 정보를 공개했다.8월 24일 발매되는 정규 7집 'BLINGY'의 타이틀곡 'Blingy'는 디스토션 신스와 강한 드럼 비트, 챈팅 코러스가 어우러진 힙합 장르의 곡이다. 레이지와 덥스텝 요소를 접목해 NCT 127 특유의 '네오' 사운드를 담았다.가사에는 멈추지 않고 타오르는 불꽃에 빗대 팀의 자신감과 앞으로도 자신들만의 길을 이어가겠다는 메시지를 담았다.NCT 127은 지난 6~7일 공식 SNS를 통해 'BLINGY JETS' 콘셉트 콘텐츠도 공개했다. 제트기 편대를 모티브로 멤버들을 파일럿 크루로 표현했으며, 서울 도심을 배경으로 한 비주얼과 멤버별 콜사인, 제트기 디자인, 인식표 등의 디테일을 담아 이번 앨범의 콘셉트를 드러냈다.이번 콘텐츠는 앞서 공개된 'CALL 127' 캠페인과 트레일러 시리즈에 이어 앨범의 스토리텔링을 확장하는 프로모션의 일환이다.정규 7집 'BLINGY'에는 동명의 타이틀곡을 포함해 총 9곡이 수록되며, 오는 24일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr