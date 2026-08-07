그룹 아이브 멤버 장원영이 광고 촬영장에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 광고 촬영장에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 군더더기 없는 몸매를 과시했다.장원영은 지난 6일 자신의 인스타그램에 "Stay pretty, my girls🎀🤍"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 광고 촬영에 한창인 모습. 특히 크롭 나시 상의를 착용한 그는 완벽한 11자 라인이 돋보이는 복근을 보여 눈길을 끌었다.앞서 장원영은 다비치 강민경의 유튜브 채널에서 "운동 열심히 하냐"는 물음에 "힙만 관리한다"고 언급한 바 있다.한편 장원영은 지난달 26일(현지시간) 미국 뉴욕 시티 필드(Citi Field)에서 열리는 뉴욕 메츠와 로스앤젤레스 다저스의 경기에 참석해 시구자로 마운드에 올랐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr