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그룹 앳하트(AtHeart)가 만화 형식의 콘텐츠를 선보였다.앳하트(미치, 아린, 케이틀린, 봄, 서현, 아우로라, 나현)는 지난 6일 공식 SNS에 '타임 트래블 프로젝트(TIME TRAVEL PROJECT)'의 두 번째 싱글 '3! 4!' 콘셉트 아트워크를 올렸다.공개된 이미지에는 이번 싱글 활동 의상을 입은 멤버들의 모습이 만화 캐릭터 형태로 담겼다. 크롭티와 와이드 팬츠, 반다나 등을 조합해 Y2K 스타일을 연출했다.'타임 트래블 프로젝트'는 1996년 발표된 곡들을 앳하트의 색깔로 재해석하는 리메이크 사업이다. 앳하트는 당시 한국과 미국에서 주목받은 노래들을 다시 부르고 있다.앞서 더 카디건스(The Cardigans)의 'Lovefool'을 재해석한 첫 싱글 'Say It'을 낸 데 이어, 이번에는 룰라의 '3! 4!'를 리메이크 곡으로 택했다. 앳하트는 원곡 특유의 여름 분위기에 본인들의 음색을 더해 활동을 이어간다.한편, 앳하트의 '타임 트래블 프로젝트' 두 번째 싱글 '3! 4!'는 오는 19일 오후 6시 주요 음원 사이트에서 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr