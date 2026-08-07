'눈물의 여왕' 백화점 직원 심혜림, 기쁜 소식 전했다…라이크 컴퍼니와 전속계약

‘눈물의 여왕’에 출연했던 배우 심혜림이 라이크 컴퍼니와 전속계약을 맺었다.심혜림은 tvN ‘유미의 세포들’, ‘빈센조’, ‘아스달 연대기’, KBS2 ‘꽃피면 달 생각하고’, ‘포레스트’, JTBC ‘제3의 매력’ 등에 출연하며 활동을 이어왔다.tvN ‘눈물의 여왕’에서는 백화점 직원 역을 맡아 현실적인 연기를 보여줬다. 최근 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘동궁’에서는 후궁 소의 윤 씨 역으로 출연해 인물의 복합적인 감정을 표현하며 강한 인상을 남겼다.심혜림은 드라마와 시대극 등 여러 장르에서 다양한 역할을 맡아왔다. 자신만의 색깔로 캐릭터를 구축하며 꾸준한 성장세를 보여주고 있다. 라이크 컴퍼니와의 전속계약을 계기로 활동 영역을 넓혀갈 예정이다. 라이크 컴퍼니 류광희 대표는 “심혜림 배우와 전속계약을 체결했다”며 “다양한 작품에서 역량을 펼칠 수 있도록 지원할 예정”이라고 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr