블랙핑크 로제 / 사진=텐아시아 DB

그룹 블랙핑크 로제의 데뷔 10주년 행사 불참설에 소속사 더블랙레이블이 선을 그었다.로제 소속사 더블랙레이블은 7일 공식 SNS를 통해 '아티스트 로제의 데뷔 10주년 기념 일정 관련 안내'라는 제목의 입장문을 냈다.더블랙레이블은 "최근 온라인상에서 아티스트 로제의 개인 일정 및 데뷔 기념 행사 참여 여부와 관련해 사실과 다른 내용 및 확인되지 않은 추측이 확산되고 있는 바, 이에 대한 당사의 입장을 말씀드린다"고 말했다.이어 "로제는 팬 여러분과 뜻깊은 순간을 함께하기 위해 오래전부터 해당 일정을 우선순위로 두고, 팬 여러분과 함께할 시간을 위해 모든 일정을 사전 확보 및 확정해 왔다"며 "사실관계가 확인되지 않은 일방적인 추측을 바탕으로 한 무분별한 비판은 삼가 주시기 바란다"고 밝혔다.YG엔터테인먼트는 지난 6일 블랙핑크의 데뷔 10주년 행사를 예고했다. YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크는 오는 8일 오후 서울 모처에서 '데뷔 10주년 기념 밋 앤 그릿'을 진행한다. 블랙핑크 멤버십 가입자 중 추첨을 통해 40명이 행사에 참여할 수 있다.YG엔터테인먼트는 "본 이벤트는 블랙핑크 일부 멤버(스케줄상 가능한 멤버)만 참여 예정"이라고 안내했다. 이후 로제가 최근 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 목격됐다는 이야기가 전해지면서 데뷔 기념일 행사 불참설이 확산했다.블랙핑크는 2016년 8월 8일 가요계에 첫발을 내디뎠다. 이들은 '휘파람', '뚜두뚜두', 'How You Like That', '뛰어' 등의 곡을 발표하며 국내외에서 활동해 왔다. 오는 8일에는 데뷔 10주년을 맞는다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr