'지연과 이혼' 황재균, 8일 은퇴식 취소…"마지막 인사 제대로 할 것"

전 야구선수 황재균의 은퇴식이 폭염 여파로 잠정 연기됐다.황재균은 6일 자신의 SNS를 통해 "폭염 때문에 은퇴식은 잠시 연기됐습니다. 아쉽지만, 더 안전하고 좋은 날 다시 만나겠습니다. 조금만 더 기다려주세요. 마지막 인사는 제대로 하겠습니다"라는 글을 남겼다.함께 공개된 안내문에는 당초 오는 8일 수원 KT위즈파크에서 롯데 자이언츠전을 마친 뒤 진행될 예정이었던 은퇴식이 KBO의 폭염 대응으로 경기 자체가 취소되면서 잠정 연기됐다고 적혀 있다. KT는 "잔여 경기 편성 이후 은퇴식 일정을 다시 안내드리겠다"며 팬들의 양해를 구했다.한편 지연과 이혼한 황재균은 지난해 12월 현역 은퇴를 선언했다. KT의 창단 첫 통합우승을 이끈 주장으로 활약했다.황재균은 은퇴 후 방송인으로 활동하고 있다. 최근에는 디즈니+ 새 서바이벌 예능 '술래게임'에 출연을 확정했다. 황재균은 tvN 스포츠·티빙 야구 해설위원도 맡고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr