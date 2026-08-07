/사진제공=빌리프랩(하이브)

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)의 북남미 투어를 향해 외신의 호평이 이어졌다.엔하이픈(정원, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)은 지난달부터 이달 1일(현지시간)까지 월드투어 'ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'' 북남미 공연을 열고 약 19만 3000명의 관객을 모았다. 멤버들은 스타디움 무대에서 멕시코 전통 음악과 브라질 가요를 선보이며 현지 팬들과 소통했다.외신도 엔하이픈의 공연과 글로벌 영향력을 다뤘다. 미국 빌보드(Billboard)는 티켓 매진으로 3회까지 회차를 늘린 멕시코시티 공연을 조명하며 "멕시코 엔진과의 유대를 확인한 자리였다. 정교한 안무와 팬들의 환호가 어우러졌다"고 보도했다.영국 음악 매체 클래시(CLASH)는 엔하이픈의 첫 라틴아메리카 일정인 상파울루 콘서트를 언급하며 "커리어에 남을 브라질 데뷔 무대였다"고 평가했다. 이어 "경기장을 채운 떼창과 함성으로 멤버들이 멘트를 잠시 멈추기도 했다"고 현장 분위기를 전했다.엔하이픈은 브라질 지상파 토크쇼 'The Noite com Danilo Gentili'에도 출연했다. 이들은 토크와 함께 오는 21일 공개되는 미니 8집 타이틀곡 'Bloody Paradise' 일부를 선보였다. 방송 직후 브라질 X(구 트위터) 실시간 트렌드 쇼 부문 1위에 '#ENHYPENonTHENOITE'가 오르기도 했다.북남미 일정을 마친 엔하이픈은 다국어 트랙이 수록된 새 음반 'THE SIN : BLISS'를 발표한다. 이번 음반의 내레이션 트랙은 한국어, 영어, 일본어, 중국어 등 4개 언어로 구성됐다.'사랑의 잔해', '최후의 순간', '가려진 진실' 3개 트랙의 일본어·중국어 내레이션에는 성우 츠다 켄지로(津田健次郎)와 가수 황쯔홍판(黄子弘凡)이 참여했다. 두 사람은 전작 미니 7집 'THE SIN : VANISH'에 이어 다시 한번 호흡을 맞췄다.엔하이픈의 미니 8집 'THE SIN : BLISS'는 오는 21일 오후 1시 공개된다. 타이틀곡 'Bloody Paradise' 뮤직비디오는 22일 0시 발표된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr