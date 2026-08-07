유세윤, 양심 고백했다…"너무 부끄러워, 훔쳐 먹다 걸려"

개그맨 유세윤이 쿠키를 훔쳐 먹다 걸렸다고 양심 고백했다.지난 6일 유세윤은 자신의 인스타그램 스토리에 "쿠키 훔쳐 먹다 걸려서 너무 부끄럽습니다, 죄송해요"라며 "근데 3개 아니고 딱 1개 먹었어요, 같은 형량이겠지만"이라는 글을 게재했다.이와 함께 공개된 사진에는 '2026 꿈의 예술단 합동캠프 - 꿈의 페스티벌' 플래카드가 담겼다. 해당 행사에 방문한 것으로 보이는 유세윤은 "꿈의 페스티벌 파이팅"이라며 응원도 잊지 않았다.한편, 유세윤은 현재 예능 '라디오스타', '최우수산', '끝까지 간다 독박투어'에 출연 중이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr