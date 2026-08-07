배우 남궁민은 극 중 강태주 역을 맡았다. / 사진 제공=KBS 2TV '결혼의 완성'

'결혼의 완성'이 종영까지 단 2회를 남겨두고 있다. / 사진 제공=KBS 2TV '결혼의 완성'

'결혼의 완성'이 종영까지 단 2회를 남겨둔 가운데, 남궁민이 사건의 배후에 한 발 더 다가간다.오는 8일과 9일 방송되는 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '결혼의 완성' 11, 12회에서는 강태주(남궁민 분)와 최치웅(우지현 분)의 대면이 그려진다. 공개된 스틸에는 두 사람이 병원 복도에서 마주 선 모습이 담겼다.앞서 10회에서는 노만희(김대명 분)에게 목을 졸리던 최치웅이 "나 말고 누가 네 아내를 살려줄 수 있는데?"라고 말하면서 사건의 배후에 자신이 있다는 사실을 드러냈다. 강태주를 살해하려는 최치웅의 목적이 무엇인지도 남은 회차에서 밝혀질 예정이다.우리함께병원에는 경찰들이 등장한다. 병원 로비에 있는 고세윤(이설 분) 앞에 성전 경찰서 팀장 장도식(이석 분)을 비롯한 경찰들이 찾아온다. 고세윤이 장도식의 이야기를 듣는 사이 경찰들은 주변을 살핀다. 강태주는 2층에서 이 모습을 지켜보고 있다.차명희(조윤서 분)와 최치웅의 만남도 포착됐다. 차명희는 최치웅을 향해 분노를 드러내며 대치한다. 차명희를 둘러싼 의문은 앞선 방송에서 더욱 커졌다. 10회에서 차명희가 하정수(전광진 분) 사망 사건의 유력한 용의자이자 김경애(이상희 분)와 알고 지낸 사이였다는 사실이 밝혀졌다. 이후 차명희가 도주하려던 순간 노만희가 나타나 "오랜만이에요. 잘 지냈어요?"라고 말을 건네면서 두 사람의 관계에도 의문을 남겼다.'결혼의 완성'은 매주 금, 토요일 오후 9시 20분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr