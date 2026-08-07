김형배 한의사, 5성급 호텔 객실서 데이트…상대는 ‘이혼녀’ 아옳이

한의사 김형배가 연인인 인플루언서 아옳이(김민영)와의 로맨틱한 커플 사진을 공개했다.김형배는 최근 자신의 SNS를 통해 상하이 호텔에서 촬영한 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 아옳이와 나란히 서서 환한 미소를 짓고 있는 두 사람의 모습이 담겼다.화이트 톤 의상으로 커플룩을 완성한 두 사람은 자연스럽게 밀착한 채 다정한 분위기를 자아냈다. 두 사람 앞에는 수백 송이의 핑크 장미로 제작된 초대형 꽃다발이 놓였고, 하트 모양 풍선까지 더해져 기념일의 설렘을 한층 배가시켰다.특히 객실 창밖으로는 상하이의 대표 랜드마크인 동방명주가 한눈에 들어와 시선을 사로잡았다. 화려한 도시 풍경을 배경으로 남긴 커플 사진은 마치 화보 같은 분위기를 완성하며 감탄을 자아냈다.이번 사진은 두 사람의 교제 200일을 기념해 촬영된 것으로 알려졌다. 김형배는 아옳이를 위해 초대형 장미 꽃다발을 준비하며 특별한 추억을 선물했고, 상하이 출장 일정에도 함께하며 의미 있는 시간을 보냈다.한쳔 아옳이는 서주원과 이혼했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr