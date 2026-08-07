이은지가 '우주떡집'에 출연 중이다. / 사진=텐아시아DB

이은지가 '우주떡집'에 출연 중이다. / 사진=텐아시아DB

개그우먼 이은지가 '우주떡집'에서 뜻밖의 상황에 울컥하는 모습을 보인다.7일 방송되는 tvN '우주떡집' 2회에서는 대망의 우주떡집 지구 1호점이 문을 연다. 그러나 영업 첫날부터 비바람이 몰아치고 손님마저 찾지 않으면서 예상 밖의 상황이 펼쳐진다.영업 전날 지락이들은 떡 요리에 사용할 떡 뽑기 기술을 배우며 떡집 운영의 쉽지 않은 현실을 실감한다. 메인 셰프 이영지는 "요리 예능은 차원이 다른 힘듦이다"라며 자영업자들에 대한 존경심을 전한다. 이어 최종 점검을 위한 가오픈에서 의문의 일가족(?)에게 요리를 선보이며 눈길을 끈다.그런가 하면 개업 첫날에는 장사 준비가 한창이던 중 갑작스러운 비바람이 몰아치며 가게가 순식간에 아수라장이 된다. 영업을 시작한 뒤에도 손님이 찾지 않자 이영지는 직접 밖으로 나가 지나가는 사람 하나 없는 길에서 손님을 부르며 안타까운 상황을 맞는다.이은지와 안유진도 가게 앞을 지나가는 승용차를 발견하고 필사적으로 홍보에 나서지만 뜻을 이루지 못한다. 이에 이은지는 "왜 소문이 안 난 거야, 우리가 장사한다는 게"라며 울컥하는 모습을 보인다. 지락이들이 위기를 극복하고 첫 손님을 맞을 수 있을지 관심이 쏠린다.'우주떡집'은 이날 오후 8시 35분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr