배우 이신영(28)이 군 복무 중인 사실을 뒤늦게 직접 전했다./사진=텐아시아DB, 이신영 SNS

이하 이신영 SNS 글 전문

배우 이신영(28)이 군 복무 중인 사실을 뒤늦게 직접 전했다. 자필 편지로 팬들에게 미안함과 감사한 마음을 함께 전했다.이신영은 지난 6일 자신의 SNS에 자필 편지를 공개하며 입대 사실을 알렸다. 그는 "조금 늦게 소식을 전하게 돼 미안하다는 말씀을 드리고 싶다"며 "입대 전부터 어떻게, 언제 말씀드리는 게 좋을지 고민이 많았지만, 교육대에 있는 동안은 군인으로서 군 생활에 집중하고 싶은 마음이 커 미리 소식을 전하지 못했다"고 밝혔다.이어 "갑작스럽게 소식을 접해 놀라셨을 분들께 죄송하다. 아무 말 없이 기다리게 한 것 같아 마음이 쓰인다"며 "변함없이 응원해 주시고 제 자리를 지켜주시는 여러분께 늘 감사한 마음"이라고 팬들에게 고마움을 전했다.또 "내게 주어진 자리에서 건강하게, 그리고 성실하게 잘 지내다 돌아오겠다"며 "2026년 8월 6일 수료를 명 받았습니다. 늘 감사하고 건강한 모습으로 다시 인사드리겠다"고 덧붙였다.이신영은 이날 신병 교육 수료 사실을 알렸지만, 구체적인 입대 시기와 복무 부대는 공개하지 않았다.이신영은 2018년 웹드라마 '한입만 시즌1'으로 데뷔했다. 이후 드라마 '사랑의 불시착', '낮과 밤', '낭만닥터 김사부3', '이 강에는 달이 흐른다'와 영화 '리바운드' 등에 출연하며 활동을 이어왔다.안녕하세요 이신영입니다.조금 늦게 소식을 전하게 되어 미안하다는 말씀을 드리고 싶습니다.입대 전부터 어떻게, 언제 말씀 드리는 게 좋을지 고민이 많았지만교육대에 있는 동안은 군인으로서 군 생활에 집중하고 싶은 마음이 커서 미처 소식을 전하지 못했습니다.갑작스럽게 소식을 접해 놀라셨을 분들께 죄송합니다.또 아무 말 없이 기다리게 한 것 같아 마음이 쓰입니다.변함없이 응원해 주시고 제 자리를 지켜주시는 여러분께 늘 감사한 마음입니다.저도 제게 주어진 자리에서 건강하게, 그리고 성실하게 잘 지내다 돌아오겠습니다.2026년 8월 6일 수료를 명 받았습니다.늘 감사하고, 건강한 모습으로 다시 인사드리겠습니다.이신영이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr