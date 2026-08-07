'호프'의 포스터가 추가로 공개됐다. / 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트, 포지드필름스

'호프'의 2차 캐릭터 포스터가 공개됐다. / 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트, 포지드필름스

사생활 논란에 휩싸인 배우 황정민의 신작 '호프'(감독 나홍진)가 새로운 캐릭터 포스터를 공개해 이목이 쏠린다. 공개된 포스터에는 상처투성이 얼굴로 무전기를 든 황정민과 그의 뒤를 압도적으로 채운 거대한 외계인의 모습이 담겼다.'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 범석(황정민 분)이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을에 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다.이번에 공개된 2차 캐릭터 포스터는 범석과 바미기르, 성기(조인성 분)와 마베이요, 성애(정호연 분)와 조르, 양배(음문석 분)와 아이도보르까지 인간과 외계인을 한 쌍씩 배치했다. 같은 공간에 존재하면서도 서로 다른 곳을 응시하는 인간과 외계인의 모습으로 서로에 대한 무지와 오해가 엄청난 사건으로 번지는 영화의 설정을 시각적으로 보여준다.이번 포스터에서는 영화에 등장하는 네 외계인 바미기르, 마베이요, 조르, 아이도보르의 모습도 모두 확인할 수 있다. 외계인을 단순한 안타고니스트로 소비하는 대신 각각 독립적인 캐릭터로 구축하고 섬세한 감정을 불어넣고자 했던 나홍진 감독의 의도가 비주얼에도 담겼다.범석과 바미기르, 성기와 마베이요, 성애와 조르, 양배와 아이도보르의 엇갈린 시선은 인간과 외계인이 서로를 어떻게 바라보고 있는지도 생각하게 한다. 이미 영화를 관람한 관객에게는 각각의 조합과 사건의 의미를 되짚어보는 또 다른 재미를 안긴다.황정민이 연기한 호포항 출장소장 범석의 포스터는 특히 눈길을 끈다. 황정민은 얼굴 곳곳에 상처를 입고 목에는 붕대를 붙인 채 경찰 제복을 입고 무전기를 들고 있다. 지친 기색이 역력한 범석 뒤로는 긴 머리카락과 기괴한 형체를 지닌 거대한 외계인 바미기르가 몸을 숙인 채 자리해 두 존재의 압도적인 크기 차이가 시선을 사로잡는다.'호프'는 누적 관객 수 426만 명을 돌파했다. 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr