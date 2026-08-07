차인표가 신애라의 유튜브에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

차인표가 신애라의 유튜브에 출연한다. / 사진=유튜브 신애라이프

배우 차인표가 아내 신애라를 향한 고마움을 전한다.7일 공개되는 유튜브 채널 '신애라이프(Shinaelife)'의 인터뷰 코너 '유어라이프'에는 차인표가 게스트로 출연한다. 차인표는 배우이자 남편, 아버지로 살아온 시간을 돌아보며 솔직한 이야기를 전한다.영상에서 차인표는 자신을 "틀에서 벗어나는 것을 즐기는 사람"이라고 소개한다. 직장생활을 그만두고 배우에 도전한 데 이어 소설가로 활동 영역을 넓혔고, 최근에는 데뷔 33년 만에 처음으로 연극 무대에 올랐다.처음에는 연극 출연을 망설였지만 신애라와 어머니의 응원으로 용기를 냈다는 그는 "삶의 마지막 순간에 돌아봤을 때 '이 선택을 하길 잘했다'고 생각할 수 있는 일을 선택하려 한다"고 말한다. 함께 공연하는 신인 배우들에 대해서는 "나를 연극배우로 데뷔시켜준 것은 결국 젊은 배우들"이라며 "사람은 서로의 관객이 되어주고 응원하며 살아가는 것 같다. 부부 사이도 마찬가지"라고 전한다.과거 가족사진을 보던 차인표는 딸 예은 양을 처음 만난 순간을 떠올리며 울컥한다. 그는 "작은 생명 하나가 가족으로 늘어난 것이 아니라, 내가 세상을 바라보는 모든 관점이 달라졌다"고 회상한다. 입양을 먼저 제안한 신애라에게는 "아내가 남편에게 생각지도 못했던 딸을 줄 수도 있구나 싶었다"며 "당신 덕분에 참 좋은 선택을 했고, 가치 있는 삶을 살았다고 생각할 수 있게 됐다"고 고마움을 전한다.인생에서 가장 힘들었던 순간으로는 2013년 세상을 떠난 동생과의 이별을 꼽는다. 구강암으로 투병하던 동생의 곁을 지키기 위해 당시 진행 중이던 SBS 토크쇼 '땡큐'에서 하차했던 그는 "동생을 잃은 슬픔을 느낄 여유조차 없었다"며 자식을 잃은 부모님과 아버지를 잃은 조카, 남편을 잃은 제수씨를 먼저 돌봐야 했던 시간을 떠올린다. 또 동생이 마지막 숨을 거두는 순간 손을 잡고 기도해 준 신애라를 두고는 "살면서 가장 감사하게 생각하는 장면 중 하나"라며 "견디기 힘든 이별의 순간 큰 위로가 됐다"고 말한다.차인표가 출연한 '유어라이프'는 이날 유튜브 채널 '신애라이프(Shinaelife)'를 통해 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr