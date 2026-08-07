'최애의 사원'이 본격적인 삼각관계를 형성하고 있다. / 사진제공=tvN

'최애의 사원'이 본격적인 삼각관계를 형성하고 있다. / 사진제공=tvN

‘최애의 사원’ 강훈과 차우민이 김혜준을 사이에 두고 본격적으로 삼각관계를 형성하고 있다.tvN 월화드라마 ‘최애의 사원’에서는 아펠로 대표 강하기(강훈 분)와 슈퍼스타 이찬(차우민 분)이 신입사원 남다름(김혜준 분)과 얽히면서 각기 다른 관계를 만들어가고 있다. 지난 3일 방송된 1회 시청률은 4.2%를 기록했다. 지난 4일 방송된 2회는 3.1%로 하락했다.강하기는 남다름이 아펠로에 입사하기 전부터 그를 알고 있었다. 강하기가 SE물산과의 미팅을 위해 회사를 찾았다가 당시 SE물산 직원이었던 남다름과 부딪치면서 처음 만난 것. 두 사람은 이후 집 근처 펍에서 다시 마주쳤다. 남다름은 아펠로 입사를 축하하기 위해 친구들과 모여 있었고, 강하기는 지인과 함께 같은 장소를 찾았다. 이 과정에서 오해가 생기면서 강하기가 남다름에게 봉변을 당하기도 했다.두 사람은 아펠로 대표와 신입사원으로 다시 만난 뒤에도 계속 충돌했다. 남다름은 최애인 이찬과 같은 회사에서 일하게 됐다는 기대에 부풀어 있지만, 강하기는 SE물산 출신인 남다름을 산업 스파이로 의심하고 있다. 서로를 경계하면서도 관심을 보이는 두 사람의 관계가 향후 어떻게 바뀔지 주목된다.이찬은 남다름이 예상하지 못한 순간에 등장했다. 남다름은 회사 엘리베이터에서 오랫동안 좋아했던 이찬과 마주쳤다. 이찬은 먼저 인사를 건네고 악수를 청하며 남다름을 반겼다.이찬과 남다름 사이에는 과거 인연도 있었다. 이찬은 남다름이 착용한 목걸이를 보고 과거 D.N.X가 해체했을 당시 자신이 목걸이를 선물했던 소녀가 남다름이라는 사실을 알아챘다. 남다름은 아직 이찬이 자신을 기억하고 있다는 사실을 모르고 있다. 오랜 팬이었던 남다름을 향한 이찬의 감정이 고마움에서 다른 관계로 이어질지도 관심을 모은다.강하기와 이찬은 각각 남다름과 다른 방식으로 가까워지고 있다. 남다름을 산업 스파이로 의심하는 강하기와 과거의 인연을 알아본 이찬 사이에서 세 사람의 삼각관계가 어떻게 전개될지 궁금증을 높인다.‘최애의 사원’은 매주 월, 화 오후 8시 45분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr