이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘차장금 차예련’

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배우 차예련이 남편 주상욱의 ‘김부장’ 악역 연기에 대한 댓글 반응을 봤다고 전했다.6일 ‘차장금 차예련’에는 ‘남편 주상욱이 3그릇 먹은 차장금표 초간단 보양식 레시피! (닭곰탕, 두부조림)’이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 차예련은 최근 종영한 SBS 금토드라마 ‘김부장’에서 악역으로 활약한 주상욱의 이야기를 꺼냈다.차예련은 “김부장이 대박 나서 너무 좋다. 오늘 뉴스에 나간다고 하더라”라며 미소를 지었다.그러면서 “오빠(주상욱)가 욕을 많이 먹고 있긴 하다”라 “끝까지 빌런이면 되게 열받는데 많이 맞아서 되게 불쌍하다고 하더라. 댓글도 그런 반응이 많았다”고 말했다.특히 차예련은 시청자들의 댓글 반응까지 살펴봤다고 밝혔다. 그는 “댓글 엄청 봤다. 엄청 많이 달리더라”며 주상욱의 연기에 대한 관심을 전했다.주상욱은 ‘김부장’에서 회장 주강찬 역을 맡아 실감 나는 악역 역할로 많은 화제를 모은 바 있다.차예련은 드라마 촬영으로 고생한 남편을 위해 직접 보양식도 준비했다. 그는 “오빠가 좋아하는, 별거 아닌데 되게 맛있게 한 그릇 딱 먹고 갈 수 있는 닭곰탕”이라고 설명했다.주상욱은 차예련이 만든 두부조림하고 닭곰탕을 시식하면서 “너무 맛있다”라며 반찬도 두 번이나 리필하며 아내가 준비한 음식을 칭찬했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr