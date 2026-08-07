이미지 크게보기 사진 = JTBC ‘이혼숙려캠프’

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‘이혼숙려캠프’ 23기 두 번째 부부가 세 아이를 둘러싼 갈등과 육아 문제로 충돌했다.6일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘이혼숙려캠프’에서는 ‘코인 부부’ 상담 솔루션과 함께 23기 두 번째 부부의 가사조사 과정이 공개됐다.세 아이를 키우고 있는 아내는 “아이들을 키우려면 경제력이 있어야 한다”며 이혼을 고민하게 된 이유를 털어놨다.특히 첫째 아들은 자폐 스펙트럼 장애로 현재 가족과 떨어져 시설에서 생활 중이며, 둘째 역시 인지발달장애가 있는 상황이었다.아내는 육아 부담이 자신에게 쏠린 현실에 답답함을 드러냈다. 남편은 “상황이 되면 나도 한다. 너 없을 때는 내가 다 했다”고 반박했지만, 육아에 대한 생각 차이는 좁혀지지 않았다.남편은 “육아는 아내의 일이라고 생각했다”며 “나는 외무부 장관, 아내는 내무부 장관 역할을 하는 것”이라고 말해 출연진들의 지적을 받았다.이날 부부 사이에서는 셋째 출산 이후 약속했던 정관수술 문제로 다시 부딪쳤다.아내는 “장애 아이도 키우고 있고 육아에 너무 지쳤다”며 정관수술을 요구했던 당시를 떠올렸다.아내는 다시 남편에게 “왜 정관 수술을 안 하냐”고 물었고, 이에 남편은 “신이 주시는 건데 우리가 그걸…”이라며 망설였고, 이어 “솔직히 정관수술이 무섭다”고 고백했다.이에 아내는 “아이 셋도 케어 못하면서 왜 정관수술을 안 하냐”고 답답함을 토로했다.두 사람의 갈등은 육아 문제를 넘어 폭력 공방으로도 이어졌다. 아내는 남편이 임신 중 자신을 때린 적이 있고 우산으로 폭행한 적도 있다고 주장했다. 반면 남편은 “기억이 안 난다”며 사실이 아니라고 부인했다.이를 지켜본 서장훈은 “이 정도면 진작에 끊어내고 새로운 삶을 살았어야 한다”고 안타까움을 드러냈다.이동건 역시 “가장 심각한 문제는 폭력”이라며 “아내의 말이 어디까지 사실이고 거짓인지 반전이 있을 수 있다고 본다”고 말했다.이후 공개된 남편의 일상에서는 보험 영업으로 전직한 뒤 종일 일을 하며 생활하는 모습이 담겼다. 남편은 “월 500만 원을 벌어도 집에서는 찬밥 신세”라고 토로했고, 집에 돌아온 뒤 첫 끼로 과자를 먹는 모습으로 안타까움을 자아냈다조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr