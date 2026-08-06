이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’

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배우 한가인이 번아웃으로 힘들었던 시기를 떠올리며 유튜브를 시작한 이유를 언급했다.6일 ‘자유부인 한가인’ 채널에는 ‘45세 방부제 미녀 한가인이 뱀파이어 메이크업 받아본다면? (with.신성록)’이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 한가인은 뱀파이어 메이크업을 받은 뒤 신성록과 만나 배우 생활과 새로운 도전에 대한 이야기를 나눴다.두 사람은 힘든 시간을 극복하기 위해 새로운 관심사를 찾았던 경험을 공유했다.신성록이 목소리 부상 이후 새로운 도전을 하게 된 계기를 이야기하자, 한가인은 자신의 유튜브 시작 이유를 밝혔다.한가인은 “저도 약간 번아웃이 왔다. 오늘 이 상태에서 나가다가 삶을 마감해도 별로 상관없다고 생각하고 살고 있었는데 유튜브를 시작하고 다양한 일을 하니 재미있어졌다”고 말했다.이어 신성록이 “보통 번아웃이 오면 쉬는데 일을 하나 더 만들었다고요?”라고 묻자 한가인은 “우리가 그게 문제다. 쉬면 쉬는 내 자신이 너무 힘들더라. 2~3일 지나면 죽을 거 같고 그랬다”고 답했다.한가인은 유튜브를 통해 새로운 경험을 하면서 다시 일상의 즐거움을 찾게 됐다고 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr