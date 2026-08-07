이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’

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배우 한가인이 파격적인 뱀파이어 메이크업으로 변신한 후 치과를 가게 됐다고 언급했다.6일 ‘자유부인 한가인’ 채널에는 ‘45세 방부제 미녀 한가인이 뱀파이어 메이크업 받아본다면? (with. 신성록)’이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 한가인은 새하얀 피부 표현과 강렬한 색조 메이크업, 블랙 의상까지 더하며 기존의 청순한 이미지와는 다른 분위기로 변신했다.메이크업 아티스트는 한가인의 또렷한 이목구비를 보며 감탄했고, “코를 훔치고 싶다”고 칭찬할 정도로 완성도 높은 비주얼을 선보였다.하지만 메이크업이 거의 완성될 무렵 한가인은 뜻밖의 고민을 털어놨다.그는 “저 오늘 끝나고 어디 가는 줄 아세요?”라고 물은 뒤 “이러고 가면 나 안 들여보내줄 것 같다”고 말했다.이어 “치과 간다”고 밝히자 제작진은 웃음을 터뜨렸고, 한가인은 “우리 애들 발치해야 돼서, 저 들어갈 수 있을까요?”라고 걱정했다.또 “치과에서 심경의 변화가 있다고 생각하지 않을까?”라며 “시간 보고 안 되면 못 지우고 가야 할 것 같다”고 말해 웃음을 안겼다.방송 이후 한가인의 뱀파이어 변신을 본 네티즌들의 반응도 이어졌다.댓글에는 “썸네일 보고 홀린 듯 들어왔다”, “나이는 나만 먹는 것 같다. 너무 예쁘다”, “무섭기보다 예뻐서 놀랐다”, “뱀파이어 영화 하나 찍으면 좋겠다” 등 뜨거운 반응이 쏟아졌다.한편 한가인은 이날 영상에서 신성록과 만나 이야기를 나누던 중 유튜브를 시작하게 된 이유와 번아웃을 겪었던 경험도 솔직하게 털어놨다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr