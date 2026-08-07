사진 = '조현아의 평범한 목요일 밤' 유튜브 채널 캡처

사진 = '조현아의 평범한 목요일 밤' 유튜브 채널 캡처

배우 안보현이 자신의 대표작 비하인드부터 신작 촬영 현장의 훈훈한 의리까지 다채로운 이야기를 공개했다.조현아의 자체 콘텐츠 '조현아의 평범한 목요일 밤' 유튜브 채널에서는 '안보현 얼굴 유죄임 스윗한 성격 유죄임 나한테 웃어주는 거 아무튼 다 유죄임'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 오는 7일 첫 방송을 앞둔 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사 2'의 주연 배우 안보현이 출연해 조현아와 만남을 가졌다.187cm의 남다른 비율을 자랑하며 등장한 안보현을 향해 조현아는 잘생긴 사람을 뚫어지게 보는 습관이 있다며 편집을 부탁해 시작부터 웃음을 유발했다. 안보현은 7년 전 조현아의 콘서트를 직접 찾았던 경험을 밝히며 깊은 팬심을 표현했고, 음식을 직접 덜어주는 다정한 면모로 현장을 매료시켰다.이날 안보현은 사투리 연기와 관련한 에피소드로 대화의 물꼬를 텄다. 부산 출신임에도 전작에서 대본을 정확히 전달하려다 보니 어색한 말투가 돼 고향 친구들에게 지적을 받았다는 솔직한 고백을 전했다. 인생작을 묻는 질문에는 악역임에도 큰 사랑을 받게 해준 '이태원 클라쓰'를 꼽았다.캐릭터를 위해 인간의 본성 속 악함을 떠올리고 비열한 표정을 연구했던 오디션 당시를 회상한 안보현은 해당 작품이 없었다면 지금의 자신도 없었을 것이라며 깊은 고마움을 전했다. 반면 실제 성격은 스스로 부끄러운 행동을 하지 않으려 노력하는 편이라며 여동생이 있다면 결혼시키고 싶다는 말이 가장 기분 좋은 칭찬이었다고 덧붙였다.신작 '재벌X형사 2'를 향한 각별한 애정과 팀워크도 빛을 발했다. 안보현은 시즌2 제작 당시 이전 시즌의 스태프들과 꼭 다시 함께하고 싶다는 조건을 요청했음을 밝혔다.실제로 동일한 제작진이 다시 뭉쳐 마치 긴 겨울방학을 끝내고 재회한 듯 편안한 분위기 속에서 촬영을 마무리할 수 있었다고 전했다. 재력으로 사건을 해결하는 진이수 형사로 돌아오는 안보현의 활약은 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사 2'를 통해 확인할 수 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr