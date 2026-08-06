사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 32기 출연자 영철과 영자가 다정한 슈퍼데이트 현장을 통해 성향 차이를 극복하는 훈훈한 대화와 미래 구상을 나눴다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 32기_화제의 두 사람! 영철&영자 슈퍼데이트 풀버전'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영철과 영자의 슈퍼데이트 풀버전 영상에서는 이동 중인 차 안에서 커피와 디저트를 나누며 서로의 피로를 걱정해 주는 두 사람의 다정한 모습이 포착됐다.지난 방송 일정 동안 쌓였던 고충을 나누며 서로에게 따뜻한 위로를 건넨 두 사람은 차 안에 놓인 아기 신발을 발견한 뒤 미래에 태어날 아이와 가족에 대한 생각을 주고받았다.영자는 아기 신발을 바라보며 감격스럽고 따뜻한 감정을 드러냈고 영철 역시 미래에 대한 애정을 드러내며 차 안을 감성적인 분위기로 물들였다.이날 대화의 중심이 된 주제는 두 사람의 성격 유형과 사고방식이었다. 활발하고 즉흥적인 ENFP 성향의 영자와 차분하고 계획적인 ISFJ 성향의 영철은 여행 스타일과 일상 속 차이점을 공유하며 서로를 이해하기 위해 노력했다.완전한 즉흥파라고 밝힌 영자에 대해 영철은 유연한 대처 능력을 설명하는 한편, 머리를 감을 때 몽환적인 상상을 한다는 영자의 말에 공상보다는 눈앞의 당면 과제와 현실에 집중하는 담백한 태도를 고백해 차이점을 입증했다.비현실적인 상상으로 에너지를 쓰기보다 현실에 집중하는 영철의 실용적인 사고와 영자의 솔직하고 활기찬 표현력이 어우러진 데이트는 상호 존중 속에 진행됐다. 서로의 성향 차이를 따뜻한 경청과 공감으로 풀어낸 영철과 영자는 미래에 대한 설렘을 나누며 데이트를 성황리에 끝맺었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr