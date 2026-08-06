엄정화 / 사진 = 엄정화 SNS

가수 겸 배우 엄정화(55)가 초근접 셀카를 쿨하게 공개했다.6일 엄정화는 자신의 SNS에 "멍"이라는 문구와 함께 한 장의 사진과 영상을 게재했다. 공개된 사진에는 메이크업을 마친 채 안경을 착용하고 스케줄을 소화하는 엄정화의 모습이 담겼다. 그는 초근접 셀카에도 굴욕없는 도자기 피부를 자랑해 놀라움을 안겼다.함께 공개된 영상에는 심플한 매쉬백을 맨 채 우아하게 계단을 걸어내려가는 엄정화의 모습이 담겼다. 그는 군살 하나 없는 옆태와 은은한 구릿빛 피부로 건강미를 자아내 누리꾼들의 감탄을 샀다.사진을 본 누리꾼들은 "이 얼굴이 어딜 봐서 50대", "스타일 감각 장난 아니다" 등의 반응을 보였다.한편, 엄정화는 오는 12일 개봉을 앞둔 이철하 감독의 '오케이 마담2'를 통해 스크린 복귀를 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr