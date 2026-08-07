'사랑이 온다'가 8년 뒤 인물의 모습들을 그린다. / 사진='사랑이 온다' 방송 화면 캡쳐

'사랑이 온다'가 8년 뒤 인물의 모습들을 그린다. / 사진='사랑이 온다' 방송 화면 캡쳐

‘사랑이 온다’가 8년이 흐른 뒤 달라진 인물들의 모습을 공개했다.지난 1일과 2일 방송된 KBS 드라마 ‘사랑이 온다’ 3, 4회에서는 이별 이후 각자의 삶을 살아온 김무진(하석진 분)과 한규림(안희연 분), 주변 인물들의 근황이 그려졌다.김무진은 이탈리안 레스토랑을 운영하는 오너셰프가 됐다. 과거 사랑을 위해 집을 나와 일용직 노동을 했던 모습과 달리, 현재는 직원들을 이끄는 냉정한 인물로 변했다. 레스토랑에 ‘커플 입장 금지’라는 규칙을 내걸 정도로 사랑에도 부정적인 태도를 보였다.그는 사회적으로 성공했지만 한규림의 이름이 언급되자 굳은 표정을 지었다. 8년이 지났음에도 과거의 상처에서 완전히 벗어나지 못했음을 보여줬다.김무진의 곁에는 박정우(민진웅 분)와 장서현(이주연 분)이 남아 있었다. 박정우는 김무진과 함께 레스토랑을 운영했고, 장서현은 오랜 시간 그의 곁을 지켰다. 세 사람은 자주 부딪히면서도 서로를 챙기는 관계를 이어갔다.한규림은 박수남(강애심 분)의 반찬가게에서 일하며 여덟 살 아들 한결(윤하빈 분)을 키우고 있었다. 그는 바쁜 생활 속에서도 학교를 마치고 돌아온 아들을 살뜰히 챙겼다. 겉으로는 안정된 일상을 보내고 있지만 김무진과의 기억은 여전히 남아 있었다. 두 사람이 헤어진 뒤 각자 다른 삶을 살아온 만큼 앞으로 다시 마주할지에도 관심이 쏠린다.한결은 엄마뿐 아니라 이모 한규영(박유나 분), 삼촌 한규오(배윤규 분)에게도 거침없이 할 말을 하는 모습으로 웃음을 더했다. 한규림 역시 아들의 일이라면 적극적으로 나서며 모자 관계를 보여줬다.한규영은 피부과 페이닥터로 일하고 있었다. 언니 한규림에게 거리낌 없이 행동하는 모습은 여전했지만, 연인 강성욱(고윤 분)에게 다이아 반지를 받은 뒤 기뻐하는 모습을 보였다.한규오는 제비가 된 근황으로 가족들을 놀라게 했다. 한규영이 이를 비판하자 한규오도 그를 속물이라고 맞받아치며 갈등을 벌였다. 두 사람은 날 선 말을 주고받으면서도 서로를 걱정하는 모습을 보였다.쌍둥이 한규서(박수오 분)와 한규민(김민서 분)은 고등학생으로 성장했다. 이들은 이전과 다름없이 가족들과 티격태격하며 한가네의 일상을 채웠다.‘사랑이 온다’는 8년 뒤 달라진 직업과 관계를 보여주며 본격적인 이야기를 시작했다. 사랑을 믿지 않게 된 김무진과 아들을 키우며 살아온 한규림이 다시 어떤 관계를 맺게 될지 주목된다.‘사랑이 온다’ 5회는 오는 8일 오후 8시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr