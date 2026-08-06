'끝까지 간다! 독박투어' 목포 편이 방송된다. / 사진='독박투어' 예고편 캡처

'끝까지 간다! 독박투어' 목포 편에 이상준이 게스트로 함께한다. / 사진제공=E채널, 채널S

장동민이 목포에서 뜻밖의 외모 굴욕을 당한다. '독박투어' 최초의 '무독 신화'를 쓴 이상준에게 복수를 다짐했지만, 미용 시술까지 받은 장동민이 오히려 '못생긴 사람 순위' 꼴찌 후보로 거론되며 분노를 터뜨린다.8일 오후 9시 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어'에서는 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 목포 출신 개그맨 이상준과 함께 현지 맛집과 핫플레이스를 누비는 한편, '리벤지' 독박 게임에 나선다.독박즈는 기차를 타고 목포역에 집결한다. 장동민은 "20대 시절 자주 왔던 곳인데"라며 추억에 잠긴다. 홍인규 역시 "우리 나이트클럽 행사 뛰러 많이 왔었다"고 맞장구친다. 이어 장동민은 "국내 여행에 빠질 수 없는 여행 친구를 불렀다"며 "우리가 꼭 복수해야 하는 게스트"라고 소개한다.같은 시각 이상준은 목포역으로 향하며 "이번에도 독박즈를 벗겨 먹어야 하는데"라며 자신만만한 미소를 짓는다. 유세윤의 전화를 받은 그는 "혹시 저 몰래 게임 짜고 있는 건 아니냐"라고 견제한다. 이에 김대희는 "얘는 안 되겠다. 상준이가 주변 개그맨들한테 '독박투어 가봤는데 별거 없더라'고 소문내고 다닌다더라"며 제대로 된 복수를 다짐한다.이후 독박즈는 이상준에게 독박을 씌우기 위한 작전에 돌입한다. 김준호는 "지나가는 시민들에게 못생긴 사람 순위를 물어보는 게임을 하자"고 제안한다. 홍인규는 "안 된다. 자칫 동민이 형이 꼴찌 할 수도 있다"며 장동민과 이상준이 "도긴개긴"이라며 외모를 비교해 현장을 웃음바다로 만든다.미용 시술인 실리프팅을 받았음에도 장동민이 가장 유력한 꼴찌 후보로 거론되자 김대희 등은 웃음을 참지 못한다. 결국 장동민은 홍인규를 향해 "너는 진짜 안 되겠다!"며 발끈해 현장을 초토화시킨다.과연 독박즈가 '무독 신화' 이상준에게 첫 독박을 안기며 설욕에 성공할 수 있을지, 목포에서 펼쳐지는 리벤지 독박 게임의 결과는 8일 오후 9시 방송되는 '끝까지 간다! 독박투어'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr