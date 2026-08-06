'래퍼 여친 구함 : KISS or DISS'(이하 '래퍼 여친 구함')가 첫 공개를 하루 앞두고 새로운 데이트 룰을 공개했다./사진제공=엠넷플러스

'래퍼 여친 구함 : KISS or DISS'(이하 '래퍼 여친 구함')가 첫 공개를 하루 앞두고 새로운 데이트 룰을 공개했다./사진제공=엠넷플러스

제목부터 눈길을 끄는 엠넷플러스 오리지널 예능 '래퍼 여친 구함 : KISS or DISS'(이하 '래퍼 여친 구함')가 첫 공개를 하루 앞두고 새로운 데이트 룰을 공개했다.지난 6일 공개된 선공개 영상에는 데이트 도중 래퍼를 교체하거나 방출, 추가할 수 있는 '콜아웃 데이트'가 담겼다.첫 번째 뮤즈와의 데이트에는 Royal 44, 정준혁, 노윤하, 더블다운, 바이스벌사 등 5명의 래퍼가 출격했다. 이 가운데 뮤즈의 선택에 따라 희비가 엇갈리는 반전이 펼쳐진다. 특히 차 안에서 대기 중인 더블다운과 바이스벌사의 모습도 공개되며 긴장감을 더했다.Royal 44와 정준혁, 노윤하는 클럽으로 이동해 각자의 무대를 선보였다. 정준혁은 '쇼미더머니12'에서 화제를 모은 'TICK TOCK'을 선보인 데 이어 공연 도중 뮤즈에게 직접 다가가는 적극적인 플러팅으로 시선을 끌었다.영상 말미에는 더블다운과 바이스벌사까지 합류한 가운데, 단 두 명의 래퍼만 다음 데이트 장소로 이동할 수 있다는 사실이 예고됐다. 뮤즈의 선택을 받게 될 주인공이 누구일지 관심이 쏠린다.'래퍼 여친 구함'은'쇼미더머니' 출연 래퍼들이 참여하는 연애 리얼리티다. Mnet '쇼미더머니12' 제작진이 다시 뭉쳐 래퍼들과 여성 출연진인 뮤즈의 관계를 그리는 프로그램이다.'래퍼 여친 구함 : KISS or DISS'는 7일 오후 9시 엠넷플러스에서 첫 에피소드를 공개한다. 이후 매주 월요일 후속 에피소드를 선보이며, Mnet에서는 매주 목요일 오후 10시 두 편을 연속 방송한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr