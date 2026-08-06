하하가 별의 경력 단절에 미안한 마음을 고백했다. / 사진=텐아시아DB

하하가 별의 경력 단절에 미안한 마음을 고백했다. / 사진='션과 함께' 유튜브 캡쳐

가수 하하가 아내 별의 경력 단절에 미안함을 털어놨다.지난 5일 유튜브 채널 '션과 함께'에는 "아이를 꼭 낳아야 하나요? 다둥이 부부 하하&별의 현실 답변"이라는 제목의 영상이 게재됐다. 하하와 별은 션과 함께 연예계 대표 다둥이 부모로서 겪는 다양한 이야기를 나눴다.하하는 가수인 아내 별의 경력 단절에 대해 언급했다. 하하는 자신의 공연 중 대기실 옆에서 아이를 안고 자신을 응원하는 별의 모습을 보고 충격을 받았다고 고백했다. 그는 "나보다 훨씬 더 잘하고 위대한 친구가 내 아이를 들고 무대 밑에 서 있었다"며 "무대 위에서 가장 빛나야 할 사람은 별인데 너무 미안했다"고 말했다.하하는 그 일 이후 별의 팬들에게 일 줄이고 육아에 집중해서 별을 더 빛나게 하겠다고 약속했다고 밝혔다. 그런데 이후 셋째가 생기자 팬들도 하하에게 묶으라고 했다고 말해 웃음을 자아냈다. 하하는 "그때 고개를 들 수 없었다"고 회상했다. 별말 없이 듣고 있던 별은 "(활동) 또 하면 된다"고 말하며 오는 11월 컴백 소식을 전했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr