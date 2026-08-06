박나래, 이장우./텐아시아 DB

<사진제공> MBC ‘나 혼자 산다’팜유즈(전현무, 박나래, 이장우)가 가고 덩어리즈가 등장한다.MBC ‘나 혼자 산다’의 ‘덩어리즈’ 3인방 구성환, 김신영, 이선민이 본격적인 ‘먹케미’를 뽐낸다. 구성환이 동생들을 위해 준비한 몸보신 코스 요리가 펼쳐지자, 김신영은 “이런 대접은 처음이야!”라며 깜짝 놀란다고.7일 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 ‘덩어리즈’ 구성환, 김신영, 이선민의 몸보신 코스가 펼쳐진다. 구성환이 심혈을 기울여 준비한 ‘몸보신 코스’가 하나씩 베일을 벗을 예정이다.‘몸보신 코스’의 첫 메뉴인 애피타이저는 구성환의 베란다에서 공개된다. 테이블과 의자, 접시까지 완벽하게 세팅된다. 구성환의 섬세함과 배려에 김신영과 이선민은 감동과 감탄을 터뜨린다고.동생들에게 완벽한 애피타이저 미장센을 보여주고 싶은 구성환과 이를 지켜보는 김신영과 이선민의 모습이 포착된다. 음식을 앞에 두고 하염없이 기다리던 김신영은 “창살 없는 감옥이네!”라며 속마음을 보인다.마침내 구성환은 회심의 멕시칸 애피타이저를 공개하기에 앞서, “현무 형 따라하는 거 아니야!”라고 말해 도대체 어떤 요리일지 궁금증을 끌어올린다. 공개된 사진 속에는 구성환, 김신영, 이선민이 입안 가득 애피타이저를 즐기는 모습이 포착돼 시선을 강탈한다. 구성환은 ‘덩어리즈’의 정체성에 대해 “우리 많이 먹는 사람들 아니야!”라며 소신을 밝히는데, 동생들의 생각은 어떨까.‘덩어리즈’의 몸보신 현장은 7일 밤 11시 10분 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr