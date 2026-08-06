'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에 등장한 김재철 / 사진제공=빌리언스

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에 등장한 김재철 / 사진제공=빌리언스

배우 김재철이 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에 등장해 강렬한 존재감을 남겼다.김재철은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 5, 6회에서 안성범 역으로 처음 등장했다.성범은 과거 머더헬프의 레드코드로 활동했지만, 현재는 조직을 떠나 아들과 평범한 삶을 살아가는 인물이다. 레드코드들을 움직일 수 있는 몇 안 되는 존재이자, 정진만(이동욱 분)과 함께했던 베테랑 킬러로 극에 합류했다.이날 성범은 아들을 데리러 학교를 찾으며 다정한 아버지의 모습을 보였다. 그러나 자신을 찾아온 정지안(김혜준 분)과 마주하자 곧바로 태도를 바꾸며 냉혹한 면모를 보였다. 김재철은 온화한 표정과 살기 어린 눈빛을 오가는 연기로 성범의 상반된 모습을 표현하며 극의 긴장감을 더했다.이어 성범은 쿠사나기(정윤하 분)와 지안의 협상 현장에 레드코드들을 이끌고 나타나 지안의 조력자로 힘을 보탰다. 거친 말투 속 의리와 책임감도 엿보였다. 6회 말미에는 성범이 쿠사나기와 마주하는 장면이 담겼다. 앞서 지안을 도왔던 모습과는 다른 행보가 예고되면서 성범의 선택이 이후 전개에 어떤 영향을 미칠지 관심을 모았다.지난 2000년 영화 '번지점프를 하다'로 데뷔한 김재철은 꾸준히 작품 활동을 이어왔다. 드라마 '사랑은 외나무다리에서'에서는 보건교사 홍태오 역을, 영화 '파묘'에서는 박지용 역을 맡아 다양한 연기를 선보였다. 현재는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 배우 김혜수와 호흡을 맞추며 주보성 역으로 시청자들과 만나고 있다.한편 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 디즈니+에서 만나볼 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr