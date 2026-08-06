[사진 출처 = 월트디즈니 컴퍼니 코리아]

배우 정윤하가 ‘킬러들의 쇼핑몰 시즌2’에서 바빌론의 핵심 리더로서 거대한 야심과 대담한 판세 통제력을 자랑했다.지난 5일 공개된 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘킬러들의 쇼핑몰 시즌2’ 5-6회에서 정윤하는 거대 조직 ‘바빌론’의 동아시아 지부를 총괄하는 쿠사나기로 분해 치밀한 수싸움 속에서 극의 무게중심을 확고히 잡았다.‘킬러들의 쇼핑몰 시즌2’는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 지안(김혜준 분)이 살아 돌아온 진만(이동욱 분)과 함께 ‘바빌론’이라는 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 액션 시리즈다. 정윤하는 시즌2의 새로운 인물 쿠사나기를 맡아 이야기의 중심축이 됐다. 쿠사나기는 ‘바빌론 코리아’ 전체를 손에 쥐려는 명확한 목표를 가지고 있다.쿠사나기는 지안과의 직접 대면에서 판세를 완전히 통제하는 대담함을 보여줬다. 상대의 과감한 배수진과 날 선 저격 위협 앞에서도 페이스를 잃지 않았다. 더 나아가, 수단과 방법을 가리지 않고 진만을 잡기에 혈안이 된 집요함을 특유의 여유로운 연기로 풀어내며 인물의 잔혹함을 극대화했다.또한, 쿠사나기는 작전의 흐름을 한 발 앞서 판단해 판을 설계하는 치밀함을 밀도 있게 표현했다. 걸리적거리는 장애물에 차가운 모습을 보이면서도 큐의 슬픔과 복수심을 활용해 진만을 바짝 죄어가고, 파신을 도구 삼는 등 치밀한 전략가의 면모를 보였다.한편, 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘킬러들의 쇼핑몰 시즌2’는 매주 수요일 2편씩 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr