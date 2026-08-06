재벌X형사2'에 시즌1 최종 빌런 곽시양이 특별출연한다./사진제공=SBS

재벌X형사2'에 시즌1 최종 빌런 곽시양이 특별출연한다./사진제공=SBS

SBS 새 금토 드라마 '재벌X형사2'에 시즌1 최종 빌런 곽시양이 특별출연한다.오는 7일 첫 방송하는 '재벌X형사2'는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수와 새 팀장 주혜라의 공조 수사를 그린 작품이다.유승호, 김의성, 이학주, 허성태, 정채연, 전혜빈, 김혜은 등 화려한 특별출연 라인업이 예고된 가운데, 첫 번째 주자로 시즌1의 최종 빌런 진승주 역의 곽시양이 등장한다.시즌1에서 곽시양이 연기한 진승주는 진이수의 든든한 이복형이자 조력자로 활약했다. 그러나 극 후반 진이수 부모의 죽음에 얽힌 최종 빌런이라는 반전이 밝혀지며 강렬한 인상을 남겼다. 이번 시즌에서는 어떤 방식으로 이야기에 변화를 가져올지 관심이 쏠린다.스틸에는 교도소 면회실에 앉아 있는 진승주의 모습이 담겼다. 죄수복 차림에 수척해진 모습은 한수그룹을 이끌던 과거와 대비를 이룬다. 누군가를 마주한 그는 차갑게 굳은 표정과 깊어진 눈빛으로 긴장감을 더하며 면회 상대가 누구인지 궁금증을 자아낸다.'재벌X형사2' 제작진은 "바쁜 일정 속에서도 작품에 대한 남다른 애정으로 선뜻 특별출연에 응해준 곽시양 배우에게 진심으로 감사드린다"며 "곽시양이 무게감 있는 열연으로 진승주의 서사에 깊이를 더할 예정이다. 시즌1의 최종 빌런이었던 그가 시즌2 전개에 어떤 파장을 불러일으킬지 본 방송을 통해 확인해 달라"고 전했다.'재벌X형사2'는 오는 7일 오후 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr