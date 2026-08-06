김태호 PD 제작사 '테오'가 직장인 연애 프로그램을 선보인다. / 사진 제공=테오(TEO)

'사사로운 만남추구'에는 '삼전닉스' 남녀의 3대3 만남이 펼쳐진다. / 사진 제공=테오(TEO)

김태호 PD의 제작사 TEO(테오)가 직장인 소개팅을 소재로 한 연애 예능을 공개한다.오는 13일 오후 6시 TEO 유튜브 채널에서 첫 공개되는 '사사로운 만남추구'(이하 '사만추')는 직장인을 위한 맞춤형 '회사팅' 콘텐츠다. 바쁜 일상으로 새로운 인연을 만들기 어려운 직장인들을 위해 현실적인 조건과 취향을 반영한 만남을 제안하는 프로그램으로, 회사 대 회사로 만난 2030 싱글 직장인 남녀 6명의 커플 매칭 과정을 담는다.'사만추'는 최근 로테이션 소개팅처럼 짧은 시간 안에 상대를 알아가는 소개팅 문화가 확산되는 흐름을 반영해 직장인이라는 공통점을 중심으로 매칭을 진행한다. 첫 회에서는 '삼전닉스' 남녀의 3대3 만남이 펼쳐지며 이후 회차마다 새로운 콘셉트를 더할 예정이다.진행은 딘딘이 맡는다. 딘딘은 미팅을 주선하는 '팅장'으로 참가자들의 만남을 이끌고 현장 분위기를 전달하는 역할을 한다. 최미나수와 소녀시대 효연도 MC로 함께해 출연자들의 만남을 지켜보며 이야기를 보탠다.6일 공개된 티저 영상에는 직장인들의 점심 미팅 현장이 담겼다. '회사팅'이라는 콘셉트를 전면에 내세운 가운데 S전자·H닉스부터 의사, 변호사 등 다양한 직군의 출연자들이 등장해 눈길을 끈다.영상에는 "사귀기 전에도 스킨십을 할 수 있다", "꼬셔버릴 거야" 등 출연자들의 솔직한 대화도 공개됐다. 여기에 "10억을 버는데 9억을 써요?"라는 발언이 나오자 딘딘은 "이게 삼전식 플러팅인가"라고 반응해 웃음을 자아냈다.제작진은 "'맞춤형 점심 미팅'이라는 포맷을 통해 바쁜 직장인들이 자연스럽게 인연을 만들 수 있도록 기획했다"며 "회차마다 다른 콘셉트의 만남과 직장인들의 솔직한 플러팅, 예상하지 못한 케미를 담아 기존 연애 프로그램과는 다른 재미를 전할 예정"이라고 밝혔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr