개그맨 이상준이 미국 공연에서 개구진 표정을 짓고 있다. / 사진='이상준 쇼' SNS

사진='이상준 쇼' SNS

개그맨 이상준의 미국 LA 공연이 혹평을 받은 가운데, 공연의 연출을 맡은 황인희 PD가 직접 나서 사실관계를 설명했다.황인희 PD는 6일 '이상준 쇼' 공식 계정을 통해 "최근 LA 공연과 관련해 사실과 다르게 알려지거나 일부 내용만 부각된 부분이 있다"며 "주요 쟁점에 대한 정확한 사실관계를 안내드린다"고 장문의 입장문을 게재했다.앞서 이상준은 지난 2일(현지시간) LA에서 스탠드업 코미디쇼 '이상준 쇼'를 개최했다. 그러나 LA 공연 이후 이상준이 예정된 시간보다 늦게 무대에 올랐고, 공연 시간이 한 시간 남짓에 그쳤다는 후기가 나왔다. 또 좌석 위치에 따라 공연 내용을 알아듣기 어려울 정도로 음향에 문제가 있었다는 지적도 제기됐다.황 PD는 공연장에서 발생한 음향 문제를 인정했다. 그는 "공연 전 현장 리허설과 음향 점검을 진행했음에도 일부 좌석에서 문제를 확인했다"면서 "세밀하게 확인하지 못한 점에 대해선 제작진과 현지 주관사가 무겁게 받아들이고 있다. 현재 환불 등 후속 조치를 진행하고 있다"고 전했다.다만 이상준의 공연 태도와 지각에는 선을 그었다. 황 PD는 "이상준 씨는 지난 1년여 동안 '이상준 쇼'를 준비하며 회의와 촬영, 공연에 단 한 차례도 지각하지 않았다"고 말했다. 황 PD는 "이상준 씨는 성실하고 진지한 태도로 공연을 준비해 왔고, 이번 사안에 책임이 없다"면서 이상준을 향한 인신공격을 멈출 것을 요청했다.그러면서 황 PD는 "비판과 문제 제기는 언제든 겸허히 수용하겠다"면서도 "확인되지 않은 내용을 사실처럼 유포하거나 출연자 개인을 향한 모욕과 허위 사실을 재확산하는 행위에 대해서는 향후 법률 검토를 거쳐 원칙적으로 대응할 예정"이라고 강조했다.안녕하세요. ‘이상준 쇼' 황인희 PD입니다.최근 LA 공연과 관련해 사실과 다르게 알려지거나 일부 내용만 부각된 부분이 있어, 주요 쟁점에 대한 정확한 사실관계를 안내드립니다.공연 전 현장 리허설과 음향 점검을 진행하였음에도 공연 종료 후 일부 특정 좌석에서 음향 문제가 있었다는 사실을 확인했습니다. 해당 문제를 사전에 더욱 세밀하게 확인하지 못한 점에 대해서는 제작진과 현지 주관사가 무겁게 받아들이고 있습니다. 이에 사과 및 환불 등 후속 조치를 진행 중에 있습니다. 남은 공연에서는 객석 전 구역의 음향 상태와 스피커 인접 좌석을 더욱 면밀히 점검하겠습니다.다만 이번 음향 문제는 공연장 시설과 현장 기술 운영 과정에서 발생한 사안으로, 무대에 오른 코미디언 이상준 씨의 태도나 공연 수행과는 무관합니다.이상준 씨는 지난 1년여 동안 ‘이상준 쇼’를 함께 준비하며 회의와 촬영, 공연에 단 한 차례도 지각하지 않았고, 누구보다 성실하고 진지한 태도로 공연을 준비해 왔습니다. 이번 사안과 관련하여 출연자 개인에게 책임을 돌리거나 확인되지 않은 내용을 바탕으로 인신공격을 이어가는 행위는 중단해 주시기를 요청드립니다.또한 일부 언론이 제작진과 주관사에 사실관계를 확인하지 않은 채 개인 SNS 게시물과 반응을 인용하여 사안을 확대 보도한 점에 깊은 유감을 표합니다. 개인 SNS의 주장은 취재의 출발점이 될 수는 있지만, 사실 확인을 대신할 수는 없습니다.비판과 문제 제기는 언제든 겸허히 수용하겠습니다. 실제로 불편을 겪으신 관객분들의 의견 역시 외면하지 않고 확인하여 개선하겠습니다. 그러나 확인되지 않은 내용을 사실처럼 유포하거나 출연자 개인을 향한 모욕과 허위 사실을 재확산하는 행위에 대해서는 관련 자료를 수집하고 있으며, 향후 법률 검토를 거쳐 원칙적으로 대응할 예정입니다.‘이상준 쇼’는 여러분께 웃음과 즐거움을 드리기 위해 만들어진 프로그램입니다. 이번 일을 계기로 부족한 부분은 분명히 개선하되, 근거 없는 비난과 왜곡에는 흔들리지 않고 남은 공연을 책임 있게 이어가겠습니다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr