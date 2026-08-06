이찬원./텐아시아 DB

사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

트로트 가수 이찬원의 황금인맥이 공개된다.6일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 많은 시청자들이 손꼽아 기다린 이찬원이 컴백한다. ‘편스토랑’의 영원한 MZ할머니이자 무려 9승을 기록 중인 찐 실력자 이찬원이 오랜만에 돌아온 ‘편스토랑’을 감동과 재미로 가득 채워줄 전망이다.이날 공개되는 VCR 속 이찬원은 넷플릭스 ‘흑백요리사2’ TOP5에 빛나는 ‘술 빚는 윤주모’ 윤나라 셰프에게 특급 요리 비법과 레시피를 전수받았다. 이찬원이 귀한 요리를 대접하고 싶은 특별한 사람이 있다며 특별한 이벤트가 펼쳐질 장소로 향했다.이어 이찬원의 절친인 가수 겸 배우 이진혁이 조력자로 등장했다. 이진혁의 훈훈한 외모가 시선을 사로잡은 가운데 두 사람은 즉석에서 손님 초대에 돌입했다. 이찬원이 "특별한 자리인만큼 손님을 많이 불러야 할 것 같다"며 판을 키웠다. 이를 본 ‘편스토랑’ 식구들은 “즉석에서 부른다고? 24년 만에 ‘보고싶다 친구야’가 부활하는 건가?”라고 말하기도.연예계 마당발인 이찬원은 차세대 한류스타 배우 배인혁을 시작으로 세계적인 바이올리니스트 대니구 등 장르불문 다양한 스타들에게 전화를 걸었다. 초특급 스타들의 이름이 속속 등장한 가운데 대한민국 최고 걸그룹 멤버도 출격한다고 해, 이찬원의 빅 이벤트에 대한 기대는 더욱 높아졌다.배우, 아이돌, 스포츠스타, 트로트 스타까지 뻗어 나간 이찬원의 황금 인맥과 KBS 레전드 예능 ‘보고싶다 친구야’의 24년만 부활을 떠올리게 하는 빅 이벤트 정체까지 모두 확인할 수 있는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’은 6일 저녁 8시 30분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr