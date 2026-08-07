배우 정해인의 미담이 공개된다./사진=텐아시아DB

배우 정해인의 미담이 공개된다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

배우 정해인의 미담이 공개된다.오는 7일 방송되는 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들' 323회에는 넷플릭스 '이런 엿같은 사랑'의 주연 배우 정해인과 하영이 게스트로 출연한다.송은이는 "정해인을 쫓아다닌 적이 있다"며 과거 같은 소속사에서 인연을 맺었던 시절을 떠올린다. 그는 "정해인 씨 신인 때부터 응원했고, 팬미팅 사회도 보고 구경도 갔다. 한마디로 내가 좀 질척거렸다"고 말해 웃음을 안긴다.정해인은 "저한테 너무 감사한 분"이라고 인사를 전했고, 송은이는 "해인이가 명절마다 빠지지 않고 안부 인사를 한다"고 자랑했다. 이를 들은 김종국은 "할머니 살펴보듯 효도한 거 아니냐"고 농담을 던졌다. 송은이는 1973년생, 정해인은 1988년생으로 두 사람은 15살 차이다.홍진경 또한 "나도 해인이와 가끔 연락한다. 김밥도 싸줬다"고 말했고, 정해인은 "진경 누나가 야관문주도 만들어주셨다"고 덧붙였다. 송은이는 "해인이가 소속사 전 직원에게 패딩을 선물하기도 했다"고 밝혀 출연진을 놀라게 한다.정해인은 최근 김수현과 관련한 SNS 활동으로 온라인에서 화제를 모은 바 있다. 김수현이 모델로 참여한 브랜드 게시물에 '좋아요'를 누른 사실이 알려지며 관심을 받았다.'옥탑방의 문제아들'은 7일 오후 10시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr