사진제공= 스타쉽엔터테인먼트

그룹 우주소녀(WJSN) 다영이 박재범과 함께하는 신곡 무대를 처음으로 선보인다.6일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 다영은 이날 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에서 박재범과 협업한 싱글 'FLIRTY'(플러티)의 무대를 펼친다. 지난 4일 음원과 뮤직비디오를 발표한 이후 방송에서 신곡 무대를 공개하는 건 이번이 처음이다.'FLIRTY'는 인연이 시작되는 순간의 감정을 다룬 팝 장르의 곡이다. 다영의 보컬과 피처링에 참여한 박재범의 음색이 조화를 이뤄 많은 관심을 모으고 있다.두 사람은 이번 방송에서 보컬 호흡과 함께 안무 퍼포먼스를 펼칠 계획이다. 서로 마주보는 동작을 비롯해 강약 조절을 활용한 안무, 표정 연기 등을 바탕으로 무대를 구성했다.한편, 다영과 박재범이 함께 꾸미는 'FLIRTY' 첫 무대는 6일 오후 6시 Mnet '엠카운트다운'을 통해 확인할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr