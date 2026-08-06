배우 정보석과 황정음이 다양한 이야기를 나눴다. / 사진='황정음' 유튜브 영상 캡처

배우 정보석이 지인의 말을 믿고 주식 투자를 했다가 사기를 당한 일화를 털어놨다. / 사진='황정음' 유튜브 영상 캡처

배우 정보석이 과거 주식 사기를 당했던 경험을 털어놨다.지난 5일 유튜브 채널 '황정음'에는 '주얼리정 선배님 만나 과거 소환(당)한 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 정보석의 서울 성북동 자택을 찾은 황정음의 모습이 담겼다.두 사람은 식사를 하며 다양한 이야기를 나누던 중 힘들었던 시절을 떠올렸다. 정보석은 "예전에 아내와 누가 더 돈을 많이 까먹었나 시합할 정도로 주식 투자로 큰 손실을 봤던 적이 있다"고 회상했다.이어 "친구가 한 사람을 소개해줬다. '지금까지 잃은 돈을 한 번에 만회할 수 있는 정보를 알려주겠다'고 하더라"며 당시를 떠올렸다. 정보석은 지인의 말을 믿고 특정 종목을 매수했지만, 매수한 당일부터 주가가 급락하기 시작했다고 밝혔다.불안함을 드러내자 상대는 "일반 투자자들을 털어내기 위한 '개미 털기'"라며 안심시켰고, 오히려 추가 매수인 '물타기'를 권유했다고. 하지만 이후 대주주가 보유 지분을 처분하고 있다는 정황을 포착했고, 소개받은 사람이 바로 그 대주주였다는 사실도 뒤늦게 알게 됐다.정보석은 "소개해 준 사람이 다른 사람에게 지분을 넘기는 과정이었다"며 "결국 그 사람이 개미 투자자들에게 주식을 떠넘기고 빠져나가려 했던 것"이라고 분노했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr