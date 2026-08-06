김나영이 마이큐와 함께하는 일상을 공개했다. / 사진=김나영 SNS
김나영이 마이큐와 함께하는 일상을 공개했다. / 사진=김나영 SNS
방송인 김나영이 마이큐의 생일을 축하하는 일상을 공개했다.

김나영은 지난 5일 자신의 SNS에 "You're my hero"(넌 나의 영웅)라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 김나영과 마이큐는 한 레스토랑에서 생일을 축하하는 모습이다. 편안한 차림의 마이큐는 케이크의 촛불을 끄고 있고 김나영은 그 옆에서 꽃받침 포즈를 취한 채 마이큐를 바라보고 있다. 남편을 바라보는 눈에서 꿀이 떨어져 눈길을 끈다.
김나영이 군살 없는 몸매를 보여줬다. / 사진=김나영 SNS
김나영이 군살 없는 몸매를 보여줬다. / 사진=김나영 SNS
다른 사진에서는 김나영이 엘리베이터에서 찍은 모습이 담겼다. 김나영은 새하얀 민소매 원피스를 입고 시원한 여름룩을 선보였다. 시원하게 파인 네크라인으로 가녀린 목과 어깨 라인을 강조했다. 두 아들의 엄마가 무색할 정도로 군살 없는 몸매로 감탄을 자아낸다.

김나영은 지난 6월 마이큐와 재혼했다. 전 남편과 낳은 두 아들을 함께 키우고 있다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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