김나영이 마이큐와 함께하는 일상을 공개했다. / 사진=김나영 SNS

김나영이 군살 없는 몸매를 보여줬다. / 사진=김나영 SNS

방송인 김나영이 마이큐의 생일을 축하하는 일상을 공개했다.김나영은 지난 5일 자신의 SNS에 "You're my hero"(넌 나의 영웅)라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 김나영과 마이큐는 한 레스토랑에서 생일을 축하하는 모습이다. 편안한 차림의 마이큐는 케이크의 촛불을 끄고 있고 김나영은 그 옆에서 꽃받침 포즈를 취한 채 마이큐를 바라보고 있다. 남편을 바라보는 눈에서 꿀이 떨어져 눈길을 끈다.다른 사진에서는 김나영이 엘리베이터에서 찍은 모습이 담겼다. 김나영은 새하얀 민소매 원피스를 입고 시원한 여름룩을 선보였다. 시원하게 파인 네크라인으로 가녀린 목과 어깨 라인을 강조했다. 두 아들의 엄마가 무색할 정도로 군살 없는 몸매로 감탄을 자아낸다.김나영은 지난 6월 마이큐와 재혼했다. 전 남편과 낳은 두 아들을 함께 키우고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr