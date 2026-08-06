그룹 룰라 출신 고영욱이 배우 공효진을 언급했다./사진=텐아시아DB, 고영욱 SNS 캡처

배우 공효진이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

그룹 룰라 출신 고영욱이 배우 공효진을 언급했다.5일 고영욱은 자신의 SNS에 "'유부녀 킬러' 제목 참 진부하다. 한국 드라마는 거의 보지 않는다"는 글과 함께 사진을 게재했다.그는 공효진과의 과거 인연을 떠올리며 "예전 MBC 시트콤 '가문의 영광'에서 신인으로 데뷔했을 때 같이 출연했다. 고수, 김흥수, 신애라, 변우민, 박소현, 윤상 등이 함께했다"고 적었다.그러면서 "그때도 연기를 곧잘 했었지. 많이 성장했네"라고 평가했다. 이와 함께 자신이 당시 작품에 출연했던 내용이 담긴 과거 기사도 함께 공유했다.고영욱은 2010년 미성년자 3명을 상대로 총 5차례 성폭행 및 강제 추행한 혐의로 기소돼 징역 2년 6개월의 실형을 선고받았다고 알려졌다. 대법원에서 형이 확정된 뒤 연예인 최초로 전자발찌를 착용했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr