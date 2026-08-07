장영란이 최근 달라진 외모의 비결을 공개했다./사진=장영란 유튜브 캡처

장영란이 최근 달라진 외모의 비결을 공개했다./사진=장영란 유튜브 캡처

장영란이 최근 달라진 외모의 비결을 공개했다./사진=장영란 유튜브 캡처

장영란이 최근 달라진 외모의 비결을 공개했다.지난 5일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 장영란이 피부과를 찾아 자신이 받는 미용 시술을 소개하는 영상이 공개됐다.장영란은 "요즘 예뻐졌다는 댓글이 많이 달린다"며 관리 비법으로 콧볼 보톡스를 꼽았다. 그는 "아이돌도 많이 하는 시술"이라며 "코를 벌렁거리게 하는 근육을 잡아줘 표정이 더 자연스러워 보인다"고 설명했다.담당 의사는 "장영란은 코 옆 근육을 많이 사용하는 편이고 콧볼에도 살이 있는 타입"이라며 "이런 경우에는 두꺼운 조직을 섬세하게 디자인하는 코 조각 주사를 함께 진행한다"고 부연했다.그는 "사람들이 코를 세웠냐고 묻는데 성형은 아니다"라며 "콧볼 보톡스는 가성비가 좋은 시술이지만 조금 아픈 게 유일한 단점"이라고 덧붙였다. 또 장영란은 성형에 관해 "눈 수술은 했지만, 성형을 많이 한 건 아니다. 악성 댓글은 자제해 달라"며 "하관은 제 것"이라고 말했다.제작진이 "치아는 했잖아요"라고 묻자 장영란은 "라미네이트를 한 지 15년 정도 됐는데 뒤쪽이 깨지더라"며 "전현무가 소개해줘서 제로네이트를 하게 됐다"고 밝혔다. 그는 "원래 앞니가 조금 컸는데 시술 후 자연스럽게 작아졌다"며 "사람들이 예뻐진 비결이 뭐냐고 많이 묻는다"고 만족감을 내비쳤다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr