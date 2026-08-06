서인영이 환희와의 과거 일화를 공개하며 그가 자신에게 호감을 가졌던 것 같다고 주장했다./사진=텐아시아DB

서인영이 환희와의 과거 일화를 공개하며 그가 자신에게 호감을 가졌던 것 같다고 주장했다./사진=서인영 유튜브 캡처

서인영이 환희와의 과거 일화를 공개하며 그가 자신에게 호감을 가졌던 것 같다고 주장했다./사진=서인영 유튜브 캡처

서인영이 환희와의 과거 일화를 공개하며 그가 자신에게 호감을 가졌던 것 같다고 주장했다. 갑작스러운 폭로에 브라이언은 직접 환희에게 전화를 걸어 사실 확인에 나섰다.5일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '서인영 집에 찾아온 전남친의 절친 브라이언 (쓰레기집)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.브라이언과 과거를 회상하던 서인영은 "환희 오빠가 예전에 나를 약간 마음에 들어 했던 것 같다"며 "크리스마스 날 같이 보내자고 연락한 적도 있었다"고 말했다.브라이언이 믿기 어렵다는 반응을 보이자 그는 즉석에서 환희에게 전화를 걸었다. 전화를 받은 환희에게 서인영은 "오빠가 나 귀여워했어, 안 했어?"라고 물었고, 환희는 "아기 같아서 귀여워했다"고 답했다.서인영은 "좋아한 거 아니냐"고 재차 묻자, 브라이언은 "여자로 좋아한 건 아니었지?"라고 거들었다. 이에 환희는 "사실 그때 기억이 잘 안 난다. 그래도 인영이는 귀여웠다"고 말했다.이어 그는 "크리스마스 때 '뭐 하냐, 같이 보내자'고 했던 거 기억 안 나냐"고 다시 물었지만, 환희는 "내가?"라며 놀란 반응을 보였다. 서인영은 "그때는 남자친구가 있어서 거절했다"고 당시를 떠올렸다.서인영은 "내가 '우리 사귀자'고 했으면 사귀었을 것 같냐"고 질문했고, 환희는 "난 아무나 안 사귀지"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr