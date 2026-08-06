배우 이준혁이 SNS 계정 해킹 피해를 입은 가운데, 소속사가 계정 복구 작업을 진행 중이라고 밝혔다./사진=텐아시아DB

배우 이준혁이 SNS 계정 해킹 피해를 입은 가운데, 소속사가 계정 복구 작업을 진행 중이라고 밝혔다.소속사 에이스팩토리는 지난 4일 공식 SNS를 통해 "이준혁 배우의 X(구 트위터) 계정 해킹 관련 안내해 드린다"고 공지했다. 이어 "해당 사안을 인지한 즉시 계정 복구 절차를 진행하고 있으며, 이른 시일 내 정상화할 수 있도록 최선의 조처를 하고 있다"고 전했다.이준혁 측은 "현재 해당 계정에 게시되는 모든 글과 사진, DM(다이렉트 메시지), 외부 링크는 배우 본인 및 당사의 의사와 무관하다"며 "금전적·물적 피해가 발생하지 않도록 해당 계정에서 발송되는 메시지나 링크 클릭을 자제해 주시기를 강력히 당부드린다"고 밝혔다. 또 "팬 여러분의 너른 양해를 부탁드리며, 계정이 하루빨리 복구될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.이준혁은 올해 장항준 감독의 영화 '왕과 사는 남자', 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'에 출연했다. 차기작으로는 티빙 시리즈 '로또 1등도 출근합니다'와 디즈니+ '재혼 황후' 출연을 확정했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr