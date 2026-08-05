오은영 박사가 고소영의 유튜브 채널에 출연했다. / 사진='고소영' 유튜브 영상 캡처

오은영 박사가 고소영, 장동건 부부와 반가운 인사를 나눴다. / 사진='고소영' 유튜브 영상 캡처

오은영 박사가 한층 슬림해진 근황을 공개했다.지난 4일 유튜브 채널 '고소영'에는 '이 멤버가 한 자리에? 고소영과 함께하는 연예인 파티 현장(이정재, 장동건, 강동원, 이민호)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에는 고소영이 남편 장동건과 함께 지인의 주류 파티를 찾은 모습이 담겼다. 홍진경, 이정재, 이민호 등 연예계 지인들과 반갑게 인사를 나눈 그는 MBN '오은영 스테이'를 통해 인연을 맺은 오은영 박사와도 재회했다.두 사람은 반갑게 포옹을 나눈 뒤 안부를 주고받았다. 블랙 원피스를 입고 등장한 오은영은 이전보다 한층 슬림해진 모습으로 눈길을 끌었고, 이를 본 고소영은 "엄청 날씬하다"고 말하며 놀라워했다.오은영도 "머리 자르니까 더 예쁘다"고 화답하며 고소영의 외모를 칭찬했다. 이어 고소영은 장동건에게 오은영을 소개했고, 두 사람 역시 반갑게 인사를 나누며 훈훈한 분위기를 이어갔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr