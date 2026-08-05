배우 장동건이 아내 고소영의 유튜브에 깜짝 등장해 팬들에게 인사를 전했다./사진=고소영 유튜브 캡처

배우 장동건이 아내 고소영의 유튜브에 깜짝 등장해 팬들에게 인사를 전했다./사진=고소영 유튜브 캡처

배우 장동건이 아내 고소영의 유튜브에 깜짝 등장해 팬들에게 인사를 전했다./사진=고소영 유튜브 캡처

배우 장동건이 아내 고소영의 유튜브에 깜짝 등장해 팬들에게 인사를 전했다.4일 유튜브 채널 '고소영'에는 '이 멤버가 한 자리에? 고소영과 함께하는 연예인 파티 현장(이정재, 장동건, 강동원, 이민호)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에는 고소영이 한 주류 브랜드 론칭 행사에 참석한 모습이 담겼다. 이날 행사에는 장동건을 비롯해 이정재, 강동원, 이민호 등도 함께 자리했다.고소영은 행사장에서 남편 장동건을 만나 "자기야"라고 반갑게 인사했다. 카메라를 발견한 장동건은 "자기 채널이야?"라고 웃으며 "안녕하세요, 모모님들"이라고 구독자들에게 인사를 건넸다.이어 "이제야 정식으로 여러분께 인사를 드리게 됐다. 진작 인사드렸어야 했는데 오늘 이렇게 부부가 같이 초대받은 자리가 있어서 오게 됐다"며 "앞으로 종종 뵐 수 있었으면 좋겠다. 많은 응원 부탁드린다"고 말했다.이번 영상은 최근 온라인에서 제기된 장동건의 외모 변화 논란 이후 공개돼 관심을 모았다. 앞서 행사장에서 촬영된 사진이 공개되자 일부에서는 전보다 볼이 빵빵해 보이는 얼굴을 두고 시술 의혹을 제기하기도 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr